Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubundan Güçlü Yaman, belediyelerin internet sitelerinde paylaştığı ölüm oranlarına sıcağın neden olduğunu ileri sürdü. Yaman ölümlerin büyük çoğunluğunun sebebinin yüksek sıcaklıklar olduğunu söyledi. Yaman bu yorumunu, pandemi dönemi verileriyle karşılaştırarak yaptığını belirtti.

Haziran ayında ölümler, salgın öncesi dönemin %49 üzerine çıkarak alarm verdi. Sıcaklıklarla paralel olarak iki ölüm dalgası yaşandı. En yüksek rakam ise 23 Temmuz'da kaydedildi; bu tarihte 165 kişi hayatını kaybetti, son iki yılda bir günde yaşanan en yüksek ölüm sayısı olarak tarihe geçti. Temmuz'daki sıcak hava dalgası devam ediyor ve bu durumun sağlık üzerindeki etkileri endişe yaratıyor.