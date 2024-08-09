İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nde yetiştirilen Bardacık incirinde bu yıl sıcak hava koşulları nedeniyle hasat tarihi bir ayarı değişti. Her yıl ağustos ortasında başlayan hasat, bu yıl sıcakların etkisiyle yaklaşık 10 gün önce başladı. İnce kabuğu ve tatlı yapısıyla bilinen Bardacık incirinin tarladaki fiyatı 100-120 TL arasında değişirken, pazardaki fiyatı 200 TL'ye kadar yükseldi.

Tescil çabaları ve festivaller

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Bardacık incirinin özgün özelliklerine dikkat çekti: “İncirin kabukları ince ve çok tatlıdır. Kurutulmaz, sadece yaşken tüketilir. Bu meyve sadece Payamlı köyüne özgüdür ve biz bu özel meyvenin tescilini almak için çalışmalar yapıyoruz,” dedi. Başkan Günay ayrıca, köyün tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi vererek, 10. Bardacık Festivali'nin Cumartesi günü düzenleneceğini ve bu etkinlik ile köylülerinin destekleneceğini belirtti.

Yerel ekonomiye katkı ve rekolte beklentileri

Bu yıl 5-6 ton Bardacık inciri rekoltesi beklediklerini söyleyen Günay, köylülerin ürünlerini doğrudan pazara sunarak aracıları ortadan kaldırdıklarını ve böylece tüketicilere daha uygun fiyatlar sunduklarını belirtti. Ancak, hava koşullarının geçen yıla göre rekoltede büyük bir artış yaratmadığını vurguladı.

Üreticilerin karşılaştığı zorluklar

Payamlı Mahallesi Muhtarı İrfan Kublay, sıcaklıkların mahsulün erken hasadını zorunlu kıldığını ve incirlerin sabah güneş doğmadan toplanması gerektiğini söyledi. İncirlerin üzerindeki buğulanmanın kaliteyi etkileyebileceğini vurgulayan Kublay, köylülerin büyük ölçüde üzüm ve incirle geçimini sağladığını ekledi.

Yüksek maliyetler ve çiftçilerin zorlukları

Üretici Uğur Kahya, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ve maliyetlerin yüksek olduğunu belirtti. Küçük aile çiftçileri olarak yüksek girdilerle karşılaştıklarını ve bu nedenle ürünlerini satmada zorluk yaşadıklarını ifade etti. Hasat sürecinin zorluklarını paylaşan Kahya, gün doğmadan tarlaya geldiklerini ve hasatın yaklaşık 3 hafta sürdüğünü anlattı.

Bu yılki hasat, sıcak hava koşullarının etkisiyle hem üreticiler hem de tüketiciler için çeşitli değişiklikler ve zorluklar getirmiş durumda.