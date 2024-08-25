Yeni haftaya İzmir'de 35-36 derece sıcaklıklarla başlayacağız. Ancak Salı günü sıcaklıklar 35 derecenin altına düşecek ve hafta ilerledikçe 31-33 derece aralığında seyredecek. Geceleri ise nispeten daha serin olacak. İç ve dağlık kesimlerde bölgesel yağışlar bekleniyor; bu yağışlar özellikle dağlarda etkili olacak ve yangın bölgelerine fayda sağlayacak. Bulutlar tekrar ortaya çıkacak, ancak güneşi tam olarak gizlemekte zorlanacak. Rüzgar ise karayel yönünden hafif ila orta kuvvette esmeye devam edecek. Detaylar oldukça paylaşacağız.

Editör: Mehrican Candemir