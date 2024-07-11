İZMİR (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İzmir Şubesince "Bestelenmiş Şiirler: Notalarla Örülen Mısralar" isimli şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen programda Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirleri seslendirildi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İzmir Şube Başkanı Emre Şimşek, burada yaptığı konuşmada, şube olarak ilk etkinliklerini düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk programlarının kendileri için çok önem taşıdığını belirten Şimşek, "Herkesin hoşuna gidecek hem de kalbine dokunacak bir program hazırlayalım istedik. Ünlü şairlerin şiirlerini paylaşacağız. Bugünün oluşmasında birçok emek var. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere programın hazırlanmasında maddi ve manevi destekleriyle katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy, Aşık Veysel, Cahit Sıtkı Tarancı, Abdurrahim Karakoç, Özdemir Asaf, Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Süreyya, Yunus Emre, Yahya Kemal Beyatlı, Cemal Safi, Neşet Ertaş gibi şairlerin eserlerinden birer şiir okundu, ardından eserlerin yer aldığı besteler seslendirildi.



