Sıla, müzikseverlerle buluşmak için İzmir'de büyük bir etkinliğe imza atıyor. 13 Eylül Cuma günü, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak olan ünlü sanatçı, hayranlarına özel bir gece yaşatmayı vaat ediyor. İşte konserin detayları ve bilet bilgileri:

Konser detayları

Tarih ve Saat: 13 Eylül 2024, Cuma – 21:00

Mekan: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Bilet Fiyatları: 250 TL - 700 TL (Koltuk konumuna göre değişiklik göstermektedir.)

Bilet satış noktaları

Sıla'nın İzmir konseri için biletler, Biletix ve diğer yetkili satış noktalarından temin edilebilir. Yoğun ilgi nedeniyle, biletlerin hızla tükendiği belirtiliyor.

Sıla'nın Konserde neler sunacak?

Sıla, konserlerinde genellikle geniş bir repertuar sunuyor. Hayranlarına hit olmuş parçalarından oluşan bir setlist hazırlayan sanatçı, "Yeni Ay", "Gülbeyaz", ve "İmza" gibi sevilen şarkılarını canlı olarak seslendirecek. Ayrıca, özel konuk sanatçılar ve sürpriz performanslarla dolu bir gece vaat ediyor.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda neler bekleniyor?

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, tarihi bir atmosfere sahip olup, büyük açık hava konserleri için ideal bir mekan. Modern ses ve ışık sistemleri ile donatılmış olan bu eşsiz alan, konseri unutulmaz kılacak bir atmosfer sunacak.

Sıla'nın İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseri, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat. Etkinlik, sadece Sıla'nın muhteşem performansını değil, aynı zamanda İzmir'in kültürel atmosferini de deneyimleme şansı sunacak. Biletlerinizi erkenden alarak bu özel gecede yerinizi garantileyin!