İzmir’in Menderes ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen E.Ş.'nin adresine düzenlenen operasyonda büyük çapta silah ve mühimmat ele geçirildi. E.Ş. gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Operasyonun detayları

Menderes Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığına dair bilgi aldıktan sonra geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüpheli E.Ş.'nin Ordu'dan silah getirdiği ve bunları Menderes'te sattığı belirlendi.

Ele geçirilen malzemeler

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, E.Ş.'nin evine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 pompalı av tüfeği, 752 tabanca mermisi, 26 tüfek fişeği, 14 kurusıkı tabanca mermisi ile silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.500 avro ve 2 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alındı

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ş., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan E.Ş.'nin, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.