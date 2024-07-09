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Aramada 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 üzerinde namlu bulunan tabanca gövdesi, tabanca sürgüsü, 2 av tüfeği, 10 şarjör ile 538 fişek ele geçirildi.

Ekipler, adrese operasyon da A.V'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesinde A.V'nin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

İZMİR (AA) - İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

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