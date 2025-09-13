İzmir’de polis ekiplerinin düzenlediği silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 bin dolar olan 4 kilo 300 gram kokainin yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Aliağa, Dikili ve Menemen’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Silahlar ve kokain ele geçirildi

Operasyonlarda 4 kilo 300 gram kokain, 6 tabanca, 6 şarjör, 2 otomatik av tüfeği ve 246 tabanca mermisi bulundu. Ekipler toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

7 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aranan şüpheli yakalandı

Tutuklananlardan birinin 13 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.