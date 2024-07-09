İzmir'in Buca ilçesinde, gümüşçü esnafı Hasan Çınar'ın dükkanına elinde pompalı tüfekle gelen Burak T., Çınar'ı öldürdü. Olay sonrası Hasan Çınar'ın eniştesi Murat Zengin, yaptığı açıklamada, kayınbiraderinin yıllarca Bilal T.'ye yardım ettiğini belirterek, "Burak T., uyuşturucu aldıktan sonra dükkana gelip Hasan'ı sorgusuz sualsiz vurdu. Aralarında herhangi bir husumet yoktu, iş ortaklığı da yoktu. Hasan, sadece ona iş verip topluma kazandırmak istiyordu. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi" dedi.

Pompali tüfekle dükkana geldi

İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer Semti Menderes Caddesi'nde bulunan bir gümüşçü dükkanında dün saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Burak T., pompalı tüfekle Hasan Çınar'ın dükkanına gelerek ateş etti. Çınar yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen ekipler, elinde pompalı tüfekle bekleyen Burak T.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çınar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"Bir şeyler mırıldanınca sinirlendim"

Kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi birçok suçtan kaydı bulunan Burak T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Daha önce Hasan Çınar'la birlikte iş yaptığı belirtilen Burak T.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve psikolojik destek gördüğü ileri sürüldü. Polisteki ifadesinde, Çınar'ın uzaktan kendisine bakıp bir şeyler mırıldanması üzerine sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Cinayeti uyuşturucunun etkisi altında işlediği belirtilen Burak T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"En ağır cezayı alması için uğraşacağız"

Hasan Çınar'ın eniştesi Murat Zengin (47), yaşanan trajedi hakkında açıklamalarda bulundu. Zengin, "Hasan, kendisini hunharca öldüren bu kişiye yıllarca yardım etmiş, iş vermiş, ekmek vermişti. Ancak bu insan, haplanıp gelerek dükkanın içinde Hasan'ı sorgusuz sualsiz vurdu. Aralarında hiçbir husumet yoktu. Hasan, Burak T.'ye iş veriyor, dükkanda kalmasına bile izin veriyordu. Hatta evinden yemek götürüyordu. Öyle iş ortaklığı falan da yoktu, sadece iş verdiği biriydi. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi ve Hasan sadece onu topluma kazandırmak istiyordu. Hasan namazında, orucunda bir kişiydi. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız ve Burak T.'nin hak ettiği en ağır cezayı alması için uğraşacağız," dedi.

Katil zanlısı tutuklandı

Gözaltına alınan B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.