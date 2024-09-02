İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan şüpheli D.K. (20) polis tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Zanlı tutuklandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Zanlı D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayın detayları

Önceki gün, motosikletli D.K, aralarındaki husumet nedeniyle Muhammet Umut Demirbuğa (21) ve kardeşi Ö.D.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Demirbuğa, kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Demirbuğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın, Muhammet Umut Demirbuğa’nın bir süre önce D.K.’yı omzundan bıçakladığı ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddialarıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.