İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurban satış ve kesim noktalarında sinek ve haşere popülasyonunu kontrol altına almak için kapsamlı bir mücadele başlattı. Bu önlemler, bayram süresince ve sonrasında da devam edecek.

Denetimler arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi, 30 ilçede yıl boyunca sinek ve haşerelere karşı üreme alanlarında kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sağlık ve temizlik için alınan önlemler kapsamında, ekipler kurban satış pazarlarını da denetim altına aldı.

Kimyasal içermeyen ürünler kullanılıyor

Karasineklerle mücadele kapsamında, İzmir'deki tüm kurban satış noktalarında özellikle karasineklere karşı yoğun bir çalışma yürütülüyor. Halk sağlığına ve kurbanlık hayvanlara zarar vermeden gerçekleştirilen bu çalışmalarda, kimyasal içermeyen karasinek tuzakları ve yapışkan ipler kullanılıyor. Ayrıca, hastalıkların önlenmesi amacıyla hayvan dışkılarına larvasit uygulaması yapılıyor. Ergin karasineklere karşı da ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

"Huzurlu ve sağlıklı bir bayram"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi'nde görevli Mehmet Çelik, kurban satış noktalarında karasinek popülasyonunu kontrol etmek için günlük ilaçlama yapıldığını belirtti. Çelik, kullanılan ilaçların halk sağlığına ve kurbanlık hayvanlara zarar vermediğini vurgulayarak, "Bayram boyunca ve sonrasında da ilaçlama çalışmalarımız sürecek. Amacımız hem kent genelinde sinekle mücadele etmek hem de halkımızın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini sağlamak" dedi.

Esnaftan tam destek

Esnaf da, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bu çalışmalardan memnun. Kurbanlık hayvan getiren esnaflar, belediyenin ilaçlama ve temizlik uygulamalarını takdirle karşılıyor ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorlar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zararlı canlılar için üreme alanı olabilecek bölgelerde sucul ortamlarda da yoğun bir mücadele sergiliyor. 382 kişilik profesyonel ekiple, sivrisineklerin kontrolü için 300 bin noktada rutin kontrol ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Bu çaba, halk sağlığı ve çevre temizliği konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.