İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gezici Açıkhava Film Günleri, 1 Ağustos’ta başlıyor. Bu yılın dikkat çeken filmi, Tolga Örnek’in yönetmenliğini üstlendiği "Mucize Aynalar" olacak. Etkinlik, İzmir’in çeşitli bölgelerinde tam 8 gün boyunca ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

İzmir'in her köşesinde sinema keyfi

Tolga Örnek’in hem senarist hem de yönetmen olarak katkı sağladığı "Mucize Aynalar", ünlü oyuncular Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum ve Eren Demirbaş’ın performanslarıyla hayat buluyor. Film, Aziz Nesin’in altı farklı hikâyesinden uyarlanmış bir komedi-drama. İzmir’in çeşitli noktalarında gösterilecek olan film, 1 Ağustos'ta Bornova Büyük Park’ta, 2 Ağustos'ta Karşıyaka Bostanlı Sahili’nde, 6 Ağustos'ta Kiraz Cumhuriyet Meydanı’nda, 8 Ağustos'ta Tire Büyükkale Köyü Meydanı’nda, 13 Ağustos'ta Aliağa Demokrasi Meydanı’nda, 15 Ağustos'ta Buca Hasanağa Bahçesi’nde, 17 Ağustos'ta Foça Beşkapılar Amfi Tiyatro’da ve 20 Ağustos'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı’nda izlenebilecek. Gösterimler her akşam saat 21.00’de başlayacak ve tamamen ücretsiz olacak.

Mucize Aynalar'ın sürükleyici hikâyesi

"Mucize Aynalar", hayallerini gerçekleştirmek uğruna hayatın küçük güzelliklerini kaçıran Şahap ve Emel çiftinin yanı sıra, cenaze taşıma aracı şoförü ve yazar Kerim’in hayatını anlatıyor. Amatör bir bilim insanı olan Şahap Cenabettin, mucizevi bir aynayı icat ediyor ve bu ayna sayesinde insanların hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü keşfediyor. Görselliğiyle dikkat çeken film, seyircilere hem gerçekçi hem de gerçeküstü bir deneyim sunuyor.