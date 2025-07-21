İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 tonun üzerinde etil alkol ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, merdiven altı şartlarda üretilen sahte içkiler ve üretim malzemeleri bulundu. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.



Sahte içki üretimine darbe

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sahte içki üretimi ve satışına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 14–16 Temmuz tarihleri arasında Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen adreslere ve şüphelilere ait araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

Operasyonda yaklaşık 5 milyon TL değerinde sahte içki üretim malzemesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, şu ürünlere el koydu:

5,8 ton taklit etiketli etil alkol

4,46 litre içki aroması

4.470 adet boş içki şişesi

12.050 adet şişe kapağı

500 adet içki kutusu

Yapılan incelemede, alkolün merdiven altı ortamlarda üretildiği, şişe ve kapakların ise iç piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.