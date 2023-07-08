İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivrisinekle mücadelede en etkili ve hızlı sonucu almak için artık günün teknolojileri ile desteklenen ilaçlama yöntemleri kullanılıyor. Bu yıl ilk kez zirai ilaçlama dronu, sivrisineklerin en çok ürediği ve rüzgarın da etkisiyle kent merkezine taşındığı bölgelerden biri olan Gediz Deltası’nın Foça Bağarası ile birleştiği bölümde kullanıldı. Kapasitesi 40 litre olan ve saatte 213 dekar ilaçlama yapabilen dron, insan ve makine gücünün yetersiz kaldığı bölgelerde büyük kolaylık sağlıyor. Dronla mücadelenin yanı sıra 30 ilçede 27 ayrı ekiple, 12 ay boyunca mazgallar, çöp konteynerleri, su birikintilerinin olduğu yerler, dereler gibi kritik bölgeler de insan sağlığına ve diğer canlılara zarar vermeyen yöntemlerle ilaçlanıyor.

“İnsan gücü ile ulaşmak zor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Vektör Mücadele Birimi Mesul Müdürü Gülşah Erginer Mumen, dron ile yapılan ilaçlamaya dair şu bilgileri verdi: “Haziran ayındaki yağışların etkisi ile ekiplerimizin ulaşma imkanı bulamadığı bölgelerde, çalışmalarımızı dron yardımı ile sürdürüyoruz. Gediz Deltası’nın Foça Bağarası ile birleştiği bölüm, sivrisineklerin üreme alanlarından. Bu nedenle popülasyon fazla. Rüzgarın hızı ile birlikte bunların yerleşim yerlerine, şehir merkezlerine taşınması da çok kolay. Buraya insan gücü ile ulaşmak ise hayli zor. O nedenle bölgede sivrisineklerle mücadele yöntemlerimizin başında dron ile ilaçlama geliyor” dedi.