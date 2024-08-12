İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzensiz yağışların tetiklediği sivrisinek artışına karşı karadan ve havadan yürüttüğü mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. İnsan ve makine gücünün erişemediği Gediz Deltası ve Küçük Menderes Havzası'nın bazı bölgelerinde, etkili sonuçlar almak amacıyla dron teknolojisi kullanılıyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Vektör Mücadele Birimi, İzmir genelinde 30 ilçede, 12 ay boyunca sinek ve haşere üreme alanlarında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Küresel iklim değişikliği ve düzensiz yağışların neden olduğu sivrisinek popülasyonundaki artışa karşı, yaklaşık 300 bin noktada ilaçlama yapılıyor. Özellikle insan ve makine gücünün yetersiz kaldığı bölgelerde, günümüz teknolojisi kullanılarak hızlı ve etkili çözümler sunuluyor.

Dronlar ekiplerin işlerini kolaylaştırıyor

Sivrisineklerin en yoğun ürediği ve rüzgarla şehir merkezine taşındığı bölgelerden biri olan Gediz Deltası’nın Foça Bağarası ile birleştiği alan ile Küçük Menderes Havzası’ndaki Selçuk Pamucak bölgesinde, zirai dronlar kullanılarak biyolojik larvasitlerle ilaçlama gerçekleştiriliyor. 40 litre kapasiteli ve saatte 213 dekar alanı ilaçlayabilen bu dronlar, ekiplere büyük kolaylık sağlıyor.

300 bin üreme noktasında ilaçlama

İlaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Vektör Mücadele Birimi Ekip Sorumlusu Ali Eren, "Amacımız insan sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak. Bu doğrultuda özverili bir şekilde çalışıyoruz. Sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceği, kene ve fare gibi hastalık taşıyan canlılara karşı etkili mücadele yöntemleri uyguluyoruz. Yaklaşık 300 bin üreme noktasında ilaçlama yapıyor, yeni tespit edilen noktaları da kayıt altına alıyoruz. Özellikle insan gücünün yetersiz olduğu bölgelerde dron teknolojisiyle kısa sürede geniş alanlarda verim alıyoruz" dedi.

Profesyonel ekip tarafından ilaçlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede 382 kişilik profesyonel ekibiyle, vektör adı verilen hastalık taşıyıcı canlılar için üreme alanı olabilecek rögarlar, süs havuzları, kuyular, çöp konteynerleri, yağmur suyu kanalları, çatı olukları, göletler ve dereler gibi sucul ortamlarda yoğun bir mücadele yürütüyor. İlaçlama çalışmalarında, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.