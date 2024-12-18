İzmir’in Selçuk ilçesinde, üç velinin şikayetiyle ortaya çıkan ve eğitim camiasını sarsan olayda, sınıf öğretmeni Y.Ş. cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma, dehşet verici iddiaları doğruladı.

Olay nasıl ortaya çıktı?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş.’nin çocuklarına istismarda bulunduğunu iddia etti. Bu şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Öğretmen Y.Ş. görevden uzaklaştırıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklama kararı verildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş., "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı.