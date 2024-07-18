20 Temmuz’da start alacak olan 3x3 Streetball İzmir Cup 2024, spor tutkunlarını heyecanlandırıyor. Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde düzenlenecek olan turnuva, finaliyle İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sona erecek.

İzmir'i sağlıklı ve spor dostu bir kent yapma hedefiyle çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir etkinliğe imza atıyor. 20 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 için geri sayım başladı. “Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz” sloganıyla gerçekleşecek olan turnuva, basketbol tutkusunu sokaklara taşıyacak.

Turnuva kategorileri ve katılım şartları

Turnuvada; Genç Kızlar kategorisinde 14 yaş ve üzeri, Genç Erkekler kategorisinde 14-18 yaş arası, Büyük Erkekler kategorisinde ise 19 yaş ve üzeri basketbolseverler mücadele edecek. İzmir’in farklı bölgelerinde yapılacak karşılaşmalar, spor severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Etaplar ve tarihler

Bornova Etabı: 20-21 Temmuz, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

Buca Etabı: 27-28 Temmuz, Hasanağa Bahçesi

Göztepe Etabı: 10-11 Ağustos, Göztepe Sahil

Karşıyaka Etabı: 17-18 Ağustos, Bostanlı Sahil

Çeşme Etabı: 24-25 Ağustos, Çeşme Meydan

Turnuvanın büyük finali ise 30-31 Ağustos tarihlerinde 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’nda gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, hem yerel hem de ulusal düzeyde geniş bir katılımla gerçekleşecek.