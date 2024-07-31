İzmir'de Sokak Hayvanları Için Yeni Eylem Planı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik ‘Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı’ hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile paydaş toplantıları düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, “Eğer biz bu mavi kürede birlikte yaşayacaksak, bunu daha iyi bir şekilde başta yaşam hakkı olmak üzere birbirimizin tüm haklarına saygı göstererek yapmak zorundayız” diye aktardı.

Somut adımlar atılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızla, hayvan haklarına gönül vermiş gönüllülerimizle birlikte çalışmalarımız, her zaman olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımızı yaşatmaktan yana olacaktır. Bu konuda, temel değeri ‘yaşam hakkı’ olan ve ‘tek sağlık’ anlayışını benimseyen Eylem Planı’nın hazırlıklarını sürdürmekteyiz” açıklamasında bulundu.

İlk koordinasyon toplantısı yapıldı

Başkan Tugay’ın kararının ardından, ilçe belediyelerinin veteriner hekimlerinin katılımıyla ilk koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay moderatörlük yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Hidayet Petin ve Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de toplantıya katıldı.

Yol haritası belirlendi

İlçe belediyesi veteriner hekimlerinin görüş ve taleplerinin alındığı toplantıda, 5 yıllık Eylem Planı'na yönelik öneriler değerlendirildi. Prof. Dr. Okyay, “Böyle güzel çalışmalar bizden doğmayacaksa kimseden doğmaz. Çok güzel bir çalışma yapacağımızdan kuşkum yok” dedi.

Yeni yasa ve uygulamalar

Prof. Dr. Okyay, sokakta yaşayan sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemelerin ve yeni yasaların uygulanmasına dair, “Sokak hayvanlarına yönelik bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Biz daha bilimsel bir şekilde yol almak istiyoruz. Hayvanlarla insanların etkileşiminde belli dengeler ve riskler var. Eğer biz bu mavi kürede birlikte yaşayacaksak, bunu daha iyi şekilde yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Okyay, “Sokakta yaşayan köpeklerin sayımını yapacağız. İzmir'de bahsedildiği kadar 400-500 bin hayvanla mı karşı karşıyayız? Bunların üreme potansiyelini de anlamak için bu çalışmayı yapacağız. Saha ekipleri kurulacak ve yapılan müdahalelerin etkileri ölçülecek” dedi.

İzmirlilerin görüşleri alınacak

Prof. Dr. Okyay, İzmirlilerin görüşlerini de alacaklarını belirterek, “İzmir halkı bu konuda ne düşünüyor? Sahiplenme koşulları için ne öngörüyorlar ve ne istiyorlar? Bunları tanımlamak zorundayız. Süreci bütün paydaşlarla yöneteceğiz. Hem hayvanların sağlıksız ortamda yaşamasını hem de insanların bu konuda sorunlarla karşılaşmasını azaltmak zorundayız” diye konuştu.

5 yıllık eylem planı kapsamında, sahipsiz hayvan sayımı, personel ve altyapı iyileştirmeleri, farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Yakalama, kısırlaştırma, yerinde bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendirme için programlar ve kampanyalar yürütüleceği açıklandı. Taslağın son hali verilerek, 5 yıllık İzmir Eylem Planı açıklanacak.