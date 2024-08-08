İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik "Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı"nı hayata geçirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz hafta başlatılan paydaş toplantılarının ikincisi, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ele alınan çalışmalar ve salonu neşelendiren bir kedi, dikkat çekici anlar yaşattı.

Ortak akıl ve katılımın gücü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Hidayet Petin ve Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe katıldı. Kültürpark 4 No’lu Hol’deki Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme amaçlı eylem planı masaya yatırıldı.

"Katkılarınız çok değerli"

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Okyay, sivil toplum kuruluşlarının ve hayvanseverlerin bu sürece olan katkılarının önemine değindi. Okyay, “Birlikte olmamız ve birbirimize güven duymamız son derece önemli. Her bir hayvanseverin ve sivil toplum kuruluşunun önerileri bizler için çok değerli. Bu süreci tüm paydaşlarla birlikte yöneteceğiz. Hem hayvanların sağlıksız ortamlarda yaşamasını hem de insanların bu konuda sorunlarla karşılaşmasını azaltmak zorundayız. Eylem planımız, sizlerin katkılarıyla şekillenecek” ifadelerini kullandı.