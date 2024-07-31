TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 224 hayır oyuna karşı 275 oyla kabul edildi. İzmir'de, başta CHP'li belediye başkanları olmak üzere birçok kişi bu duruma tepki gösterdi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "İzmir yaşatmayı seçiyor" dedi.

AK Parti'nin hazırladığı ve 'katliam yasası' olarak nitelendirilen bu teklif, TBMM'de AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla yasalaştı. Yasaya karşı kamuoyunda artan tepkiler ise devam ediyor. İzmir'deki belediye başkanları ve halk, hayvanların korunması adına bu yasa değişikliğine karşı seslerini yükseltti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

Çiğili Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan

Seferihidar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık

Karşıyaka Belediye Başkanı Adil Kırgöz

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur

Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi: Sahipsiz değiller

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'X' hesabından "O sokak hayvanları sahipsiz değil... Cumhuriyet bu topraklar üzerinde kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuştur. Devleti yönetenler başarısız oluyorsa; topu belediyelerin üzerine atıp kenara çekilemezler. #aslakatilolmayacağım" mesajını paylaştı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen hayvanların yaşam hakkını ihlal eden yasayı kabul etmiyor, sokaktaki canlarımızın yaşamı için mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.



Ötanazinin karşısında, yaşamın yanındayız! pic.twitter.com/85KPrkuHPn — İrfan Önal (@irfanonal) July 30, 2024

Karaburun Belediye Başkanı Helil Kınay

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen hayvanların yaşam hakkını ihlal eden yasayı kabul etmiyor, sokaktaki canlarımızın yaşamı için mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.



Ötanazinin karşısında, yaşamın yanındayız! pic.twitter.com/85KPrkuHPn