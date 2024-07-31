TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 224 hayır oyuna karşı 275 oyla kabul edildi. İzmir'de, başta CHP'li belediye başkanları olmak üzere birçok kişi bu duruma tepki gösterdi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "İzmir yaşatmayı seçiyor" dedi.
AK Parti'nin hazırladığı ve 'katliam yasası' olarak nitelendirilen bu teklif, TBMM'de AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla yasalaştı. Yasaya karşı kamuoyunda artan tepkiler ise devam ediyor. İzmir'deki belediye başkanları ve halk, hayvanların korunması adına bu yasa değişikliğine karşı seslerini yükseltti.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu
İzmir yaşatmayı seçiyor#BizYaşatmayıSeçiyoruz 🐶 🐈 @laldenizlicesme pic.twitter.com/cTxU3TTzkR— Şenol Aslanoğlu (@aslanogluchp) July 30, 2024
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli
Çeşme yaşatmayı seçiyor #BizYaşatmayıSeçiyoruz— Lâl Denizli (@laldenizlicesme) July 30, 2024
@onurygtbalcova pic.twitter.com/b8pysBYF9H
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit
Balçova yaşatmayı seçiyor.#BizYaşatmayıSeçiyoruz@gorkemdumanbuca pic.twitter.com/54t3fqxXMU— Onur Yiğit (@onurygtbalcova) July 30, 2024
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman
Buca yaşatmayı seçiyor, #BizYaşatmayıSeçiyoruz @OnurEmrahYILDIZ pic.twitter.com/O2XqtHspYg— Görkem Duman (@gorkemdumanbuca) July 30, 2024
Çiğili Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız
Buca Belediye Başkanımız @gorkemduman'a teşekkür ediyorum.— Onur Emrah YILDIZ (@OnurEmrahYILDIZ) July 30, 2024
Çiğli’de yaşatmayı seçiyor, #BizYaşatmayıSeçiyoruz @ovunc_demir
başkan sen ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/oIypaHdxcl
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan
Karaburun yaşatmayı seçiyor,#BizYaşatmayıSeçiyoruz— Av.İlkay Girgin Erdoğan🫶 (@ilkaygirginerdg) July 30, 2024
yildiziscimenlerunsal https://t.co/XvXednh98h pic.twitter.com/RdVmnIeWMS
Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu
🐶Tire, yaşatmayı seçiyor.— Hayati Okuroğlu (@okurogluhayati) July 30, 2024
.#BizYaşatmayıSeçiyoruz @ilkaygirginerdg pic.twitter.com/X1hLJTJ8BF
Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan
Ödemiş yaşatmayı seçiyor, #BizYaşatmayıSeçiyoruz @ismaillyetiskin pic.twitter.com/ukafPmIYg5— Mustafa Turan (@mustafaturanchp) July 30, 2024
Seferihidar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin
Ödemiş yaşatmayı seçiyor, #BizYaşatmayıSeçiyoruz @ismaillyetiskin pic.twitter.com/ukafPmIYg5— Mustafa Turan (@mustafaturanchp) July 30, 2024
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel
Efes Selçuk yaşatmayı seçiyor…#BizYaşatmayıSeçiyoruz 🐶 🐕 @okurogluhayati https://t.co/EUNozV7csk pic.twitter.com/XS1bfbftoC— Filiz Ceritoğlu Sengel (@filizceritoglu) July 30, 2024
Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun
Narlıdere yaşatmayı seçiyor.#BizYaşatmayıseçiyoruz@mustafaturanchp pic.twitter.com/RDrbLuPTuT— Erman UZUN (@ermanuzuneu) July 30, 2024
Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık
Gaziemir yaşatmayı seçiyor,#BizYaşatmayıSeçiyoruz 🐶 @mustafagnyresmi pic.twitter.com/4nZeb0qEDz— Ünal Işık (@unalisik2024) July 30, 2024
Karşıyaka Belediye Başkanı Adil Kırgöz
Dikili yaşatmayı seçiyor,#BizYaşatmayıSeçiyoruz@semabodurchp pic.twitter.com/Law5oGsqJ2— ADİL KIRGÖZ (@adilkirgoz) July 30, 2024
Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur
KINIK yaşatmayı seçiyor,#BizYaşatmayıSeçiyoruz pic.twitter.com/zP2yKmOKfQ— Sema Bodur (@SemaBodurCHP) July 30, 2024
Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi: Sahipsiz değiller
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'X' hesabından "O sokak hayvanları sahipsiz değil... Cumhuriyet bu topraklar üzerinde kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuştur. Devleti yönetenler başarısız oluyorsa; topu belediyelerin üzerine atıp kenara çekilemezler. #aslakatilolmayacağım" mesajını paylaştı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen hayvanların yaşam hakkını ihlal eden yasayı kabul etmiyor, sokaktaki canlarımızın yaşamı için mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.— İrfan Önal (@irfanonal) July 30, 2024
Ötanazinin karşısında, yaşamın yanındayız! pic.twitter.com/85KPrkuHPn
Karaburun Belediye Başkanı Helil Kınay
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen hayvanların yaşam hakkını ihlal eden yasayı kabul etmiyor, sokaktaki canlarımızın yaşamı için mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.
Ötanazinin karşısında, yaşamın yanındayız! pic.twitter.com/85KPrkuHPn