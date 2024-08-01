İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen Seyrek'te hizmete açtığı Türkiye’nin en modern ve kapsamlı sahipsiz hayvan hastanesi, sokakta yaşayan can dostlara şifa dağıtıyor. Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'nın yönetiminde, yoğun bakım ve yatan hasta üniteleri gibi kapsamlı bölümlere sahip hastane, 7 gün 24 saat uzman veteriner hekim kadrosuyla cerrahi operasyonlar gerçekleştiriyor. Modern teşhis ve tedavi cihazları ile donatılmış olan hastane, sokak hayvanlarına ileri düzeyde tedavi imkanı sunuyor.

Tam kapsamlı tedavi

Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, kapalı devre gaz anestezi cihazından tam otomatik operasyon masalarına kadar her türlü donanımın bulunduğu Cerrahi Müdahale Ünitesi bulunuyor. Burada birçok karmaşık cerrahi operasyon gerçekleştiriliyor. Renkli doppler ultrason cihazı hızlı teşhis ve müdahale imkanı sağlarken, Kavitron cihazlarının yer aldığı Diş Tedavi Ünitesi ile sokak hayvanlarına ağız sağlığı hizmeti veriliyor. Ayrıca, tesis içerisinde sahipsiz hayvanların konaklamasına olanak sunan padoklar ve Türkiye’nin en düzenli sahipli pet hayvanı gömü alanı bulunuyor. Hastanede kedi ve köpekler özel kafeslerde yoğun bakım hizmeti alabiliyor.

Sağlığına kavuşturulan hayvanlar doğaya geri bırakılıyor

Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden, Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi’nde görev yaparak hayvan haklarını gözeterek en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirtiyor. Sağlığına kavuşturdukları sahipsiz hayvanları doğal yaşam alanlarına geri bıraktıklarını ifade eden Özlülerden, “Ocak ayından bu yana çoğunluğu köpek olmak üzere 1.851 hastamızı ağırladık. 1.085 sokak hayvanını iyileştirdik. Ayrıca, sahipsiz hayvanlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için sahiplendirme çalışmaları yürütüyoruz. Hastanemiz açıldığından bu yana 30 hayvanı sahiplendirdik ve 300’den fazla kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdik. Ortopedi ve cerrahi olarak da 141 ameliyat yaptık” diye konuştu.

Halk sağlığı ve sokak hayvanlarının sağlığı korunuyor

Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden, Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi’nin Türkiye’de bir belediyeye ait tam donanımlı tek hayvan hastanesi olduğunu vurgulayarak, “Can dostlarımızın sağlığı da toplum sağlığı da bizim için çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla halk sağlığını ve sokakta yaşayan hayvanlarımızın sağlığını koruyoruz. İlçe belediyelerimize de bu anlamda destek oluyoruz” şeklinde konuştu.