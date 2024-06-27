Toplantıda, kent gündemi ve özellikle sokak hayvanları konusunda önemli açıklamalar yapıldı. Tugay, sokak hayvanlarının sahipsiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, kontrolsüz çoğalmayı durdurma planlarını açıkladı.

Başkan Tugay, "Hayvanları öldürme hakkına sahip değiliz" diyerek sokak hayvanlarının yaşamlarını korumayı ve kısırlaştırma çalışmalarını teşvik etti. Özellikle şehir genelinde barınak sayısını artırma ve bakım koşullarını iyileştirme sözü verdi. Sokak hayvanlarının toplanması konusunda belediyelere baskı yapılacağını belirten Tugay, İzmir halkının bu adımlara destek vermesini istedi.

Ayrıca, Buca'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yaşayan bir vatandaşın, sahipsiz kedilere mama bağışında bulunarak duyarlılığı artırdığı da vurgulandı. Bu tür davranışların sokak hayvanları için önemli bir destek olduğu ifade edildi.