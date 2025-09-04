İzmir’in Çiğli ilçesinde 31 Ağustos’ta bir kişinin sokak ortasında silahla öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli Manisa’da yakalandı. Cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol veya savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Vatandaşların duyduğu silah sesleri üzerine sokağa çıkan çevredekiler, Yılmaz Doğan (43) isimli kişiyi kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi V.K. (30) olarak tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu V.K. ile birlikte K.A.T. (35), S.Ş. (33), M.A. (32), A.D. (34), Y.T. (45) ve A.E.T. (16) Manisa’da saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan ifadelerde, ölen Doğan ile şüpheliler arasında eskiye dayalı bir husumet bulunduğu ve olay anında her iki tarafın da alkollü olduğu, sokakta karşılaştıkları sırada sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

Şüpheliler dün adli mercilere sevk edildi. Mahkeme kararıyla V.K. ve K.A.T. tutuklanırken, S.Ş., M.A. ve A.E.T. adli kontrol şartıyla, A.D. ve Y.T. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.