İzmir’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda balık tutan bir yurttaş, oltasını denizden çekerken kancasına insan kafatası takıldığını fark etti.
Bölgeye çağrılan polis ekipleri, kafatasını inceleyerek kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
Polis, kafatasının deforme olduğunu belirlerken, olayın çevrede güvenlik ve soruşturma çalışmalarını da başlattı.
Emniyet yetkilileri, olayın detaylı şekilde araştırıldığını ve kafatasının kimliğinin tespitiyle birlikte olayın kriminal boyutunun ortaya çıkarılacağını açıkladı.