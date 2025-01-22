İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'deki belediye, ESHOT ve İZSU personeline yönelik önemli bir adım attı. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile imzalanan ek protokol ile Sosyal Denge Tazminatı (SDT) tutarları yüzde 18 oranında artırıldı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan bu artışla, memurlara ödenen SDT 20 bin TL'ye yükseldi.

Memurlara yüzde 18'lik önemli artış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 6 bin 75 memur ve sözleşmeli memur, yeni yıldan itibaren aylık 17 bin TL yerine 20 bin TL Sosyal Denge Tazminatı alacak. Bu artışla birlikte belediye çalışanlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Tugay: "Emekçiden yanayız"

Protokol töreninde konuşan Başkan Cemil Tugay, çalışanlarına verdiği değeri vurgulayarak, "Ben burada patron değil, kamu yöneticisiyim. Sizinle dayanışma içinde olmalı ve daha güzel bir gelecek için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi. Tugay, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların iyileştirilmesi için, önümüzdeki seçimlerin önemine de dikkat çekti.

Tüm Bel-Sen'den teşekkür

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Turgut Angün ise protokolün tüm taraflar için olumlu sonuçlar doğurduğunu belirterek, Başkan Tugay'a teşekkür etti. Angün, "Sizin tutumunuz emekçiden yana bir duruş sergilemeyi içeriyor ve biz bunu takdirle karşılıyoruz" dedi.

SDT artışı ve yeni maaş düzenlemeleri

SDT ödemelerinde yapılan artış, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılına kadar uyguladığı maaş düzenlemelerinin ardından geldi. Yeni protokolle birlikte, 1 Ocak itibariyle memurlara 20 bin TL olarak ödenecek olan Sosyal Denge Tazminatı, geçtiğimiz yılki ödeme tutarının çok üzerinde bir iyileştirme sundu.