İzmir’in Konak ilçesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının suç ortakları tarafından şiddet mağduru olan bir kişi, büyük bir soygunla karşı karşıya kaldı. Olayda, mağdurun banka hesaplarından 124 bin TL çalındı ve zanlılar, polis operasyonu sonucunda tutuklandı.

“Kızımızın namusunu kirlettin”

Olay, geçtiğimiz günlerde İzmir’in Konak ilçesinde yaşandı. Sosyal medya üzerinden sahte bir hesapla tanışan ve buluşan bir kişi, kadının suç ortakları tarafından ağır şekilde darp edildi. Şüpheliler, mağdura “kızımızın namusunu kirlettin” diyerek şiddet uyguladı ve ardından mağdurun banka hesaplarına erişim sağlayarak toplam 124 bin TL para transferi gerçekleştirdi.

Zanlılar tutuklandı

Mağdurun polise ihbarda bulunmasının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti. Titizlikle yürütülen saha ve teknik çalışmalar sonucunda, zanlılar Buca ilçesinde saklandıkları adreste yakalandı. E.E. ve Z.N.B. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.