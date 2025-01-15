Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 26. “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” Ödül Töreni, spora emeği geçenleri onurlandırdı.

Spora emek verenler ödüllendirildi

TÜRFAD İzmir Şubesi’nin gelenekselleşen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” Ödül Töreni, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Konak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen törende, spor ve futbol camiasının önemli isimleri bir araya geldi.

“En güzel vefa, yaşarken hissedilendir”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, törendeki konuşmasında vefanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ülkemizde bir organizasyonu 26 yıl boyunca sürdürebilmek büyük bir başarı. İnsanları yalnızca vefat ettikten sonra değil, hayattayken de anmanın ne kadar kıymetli olduğunu bu organizasyon bir kez daha gösteriyor. Spora ömrünü ve emeğini veren herkese teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum.”

Spora katkı sağlayanlar onurlandırıldı

Tören kapsamında 33 kişiye farklı kategorilerde ödüller verildi. Onur Ödülleri, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber’e takdim edildi. Başkan Mutlu, sporun her kesimden vatandaş için erişilebilir olması adına çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Spor camiasının önde gelen isimleri katıldı

Törene, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ve TFF İzmir Bölge Müdürü Sevgi Koçak Özdemir’in yanı sıra spor kulübü yöneticileri, antrenörler ve basın mensupları katıldı.

Tören, spora hayatını adayan isimlere duyulan minneti bir kez daha gözler önüne serdi. TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, “26 yıldır bir vefa olayını işleyen Türkiye’de ilk ve tek derneğiz. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için şahsım ve camiamız adına hepinize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar derneğimiz bugün ödül alacak değerli isimlerle birlikte 700 kişiyi ödüllendirdi. Bize bu başarıyı sağlatan ise Konak Belediyesi’dir, geçmiş dönem başkanlarımızdır ve yeni göreve gelmesine rağmen bize kucak açan Sayın Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’dur” dedi.

Ödüllerle taçlanan gece

Törende Onur Ödülleri’nden Antrenör Ödülleri’ne, Sağlık Ödülleri’nden Amatöre Hizmet Ödülleri’ne kadar geniş bir yelpazede spor emekçileri ödüllendirildi.

Onur Ödülleri: Gökhan Görgülüarslan-Konak Kaymakamı, İsmail Dilber-TÜFAD Genel Başkanı

Özel Ödül: Rasmus Ankersen-Göztepe Spor Kulübü Başkanı, Stanimir Stoilov-Göztepe FK Teknik Direktörü

Spora Hizmet Özel Ödülü: Doç.Dr.Melih Balyan-EÜ Spor Ana Bilim Dalı Başkanı, Sevgi Özdemir-TFF Müdürü, Efkan Muhtar-ASKF Başkanı, Erhan Gölbey-Dev Ajans İletişim Başkanı

Kulüp Yöneticisi Ödülü: M.Ali Kasalı-KSK Yönetici, Sadettin Ünlü-Altay Spor Kulübü Yönetici, Akın Kuçükoğullarından-Yeşilova Yönetici, Bülent Koyuncu-Altay Spor Kulübü Yönetici

Basın Ödülü: Kazım Erkmen-Ege Telgraf Yazı İşleri Müdürü, Ali Ergöçmez-Spor Yazarı, MedyaAll Kurucusu

Sağlık Ödülü: Prof. Dr. Cengizhan Özgürbüz, Doç.Dr.Seçkin Şenışık

Hakem-Gözlemci Ödülü: Serkan Gencerler-FIFA Yardımcı Hakem, Akile Çama-FIFA Yardımcı Hakem, Oktay Sillelioğlu-Milli Hakem, Niyazi Korkmaz-Milli Hakem, Recai Cengiz-Milli Hakem, Erol Zop-Milli Hakem

Antrenör Ödülü: Zeki Türkkuşu-Antrenör, Dilaver Mutlu-Antrenör

Futbolcu Ödülü: Önder Sapanlı-Futbolcu, Feti Okuroğlu-Futbolcu, Mehmet Kırmızıbayrak-Futbolcu, Alper Timur-Furbolcu

Amatöre Hizmet Ödülü: Sedat Ozan, Galip Çukurlu, Mehmet Tugral-Saha Komiseri, Kadir Akbulut-Sağlıkçı

Kulüpler Başarı Ödülü: İzBB Kadın Su Topu Takımı-1.Lig Şampiyonu