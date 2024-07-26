İzmir'de Su Kaynaklarının Yeni Koruyucuları

İzmir'de su kaynaklarının korunması ve susuzlukla mücadele amacıyla Su Derneği kuruldu. Derneğin Kurucu Başkanı Ozan Yeşiltepe, derneğin misyonu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Su Derneği'nin amacı ve hedefleri

Son yıllarda su kaynaklarının korunması ve su israfının önlenmesi önemli bir konu haline geldi. Bu doğrultuda İzmir'de kurulan Su Derneği, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması, susuzlukla mücadele ve suyun doğru kullanımı konusunda çalışmalar yapılacağı bildirildi.

Kurucu Başkan Ozan Yeşiltepe, derneğin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle iş birliği yaparak, suyun korunması ve etkin kullanımı için projeler geliştireceğini belirtti. Ayrıca, derneğin bilgilendirme ve eğitim faaliyetleriyle toplumda su bilincini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Su kaynaklarının korunması için iş birliği

Yeşiltepe, derneğin su kaynaklarının korunması konusunda yerel yönetimlerle de işbirliği yapmayı planladığını belirtti. Su kaynaklarının korunması için yapılan çalışmalarda teknolojik gelişmeleri takip edeceklerini ve bu konuda halkı bilgilendireceklerini söyledi. Derneğin, tarım, sağlık ve çevre alanlarında suyun doğru ve verimli kullanımını teşvik edeceğini vurguladı.

Farkındalık artırma çalışmaları

Dernek, su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla su festivalleri düzenleyecek. Ayrıca, vakıflar, dernekler, üniversiteler ve Ar-Ge birimleriyle işbirliği yaparak, suyun korunması ve doğru kullanımı konularında çeşitli projeler geliştirecek.

Su Derneği'nin önemi

Ozan Yeşiltepe, suyun tüm canlılar için yaşamsal önem taşıdığını ve su kaynaklarının korunmasının hayati bir konu olduğunu belirtti. Atık suların arıtılması ve temiz su kaynaklarının korunması için çaba sarf edeceklerini ifade etti. Derneğin, yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.