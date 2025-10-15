İzmir’de aylardır etkili olan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle su kaynaklarında kritik seviyelere ulaşıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle geçtiğimiz aylarda başlatılan planlı ve dönüşümlü kesintilerin ikinci kez uzatıldığını duyurdu.

İlk olarak 15 Ekim’e kadar uzatılan kesinti takvimi, yeni kararla 31 Ekim tarihine kadar devam edecek.

İZSU’nun açıklamasına göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ve 31 Ekim tarihlerinde belirli mahallelerde; Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinde ise 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Ekim tarihlerinde saat 23.00 ile 05.00 arasında su kesintileri uygulanacak.

Bu uygulamayla, kentin mevcut su rezervlerinin daha verimli kullanılması ve baraj seviyelerinin korunması hedefleniyor.

Barajlarda Vahim Tablo: Gördes’te Su Kalmadı

Kentte yağmur mevsiminin yaklaşmasına rağmen barajlardaki doluluk oranları endişe verici seviyelere düştü. İZSU verilerine göre:

• Tahtalı Barajı: %2,72 doluluk

• Ürkmez Barajı: %3,64 doluluk

• Balçova Barajı: %2,15 doluluk

• Güzelhisar Barajı: %47,8 doluluk

• Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %0,13 doluluk

• Gördes Barajı: Su tamamen tükendi.

Su seviyelerindeki hızlı düşüş, özellikle Gördes Barajı’nda kritik noktaya ulaştı. Barajda artık kullanılabilir su bulunmuyor.

Eylül ayı itibarıyla kentte zaman zaman yağış görülmesine rağmen, düşen miktar barajların doluluk oranını artırmaya yetmedi. İZSU, kent genelinde tedbirlerin süreceğini, yeni bir değerlendirme yapılmadan önce kesinti programının değiştirilmesinin planlanmadığını bildirdi.