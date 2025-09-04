İzmir’de su kesintileri artarken uzmanlar bunun yalnızca kısa vadeli bir çözüm olabileceğini belirtiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan, yağışların mevsim normallerinin altında seyredeceğini, kuraklık riskinin büyüdüğünü ve entegre su yönetim planlarının acilen devreye alınması gerektiğini söyledi.

Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre kentin içme suyunu karşılayan Gördes Barajı tamamen kurudu. Tahtalı Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 5,57’ye kadar düştü.

Dr. Ufuk Özkan, uzun süredir kentte yağış görülmediğini belirterek, artan sıcaklık ve azalan yağışların buharlaşmayı hızlandırdığını ifade etti. Özkan, “Eksilen suyun yerine yenisini koyamadığımız gibi mevcut kaynaklar da hızla tükeniyor” dedi.

“Kesinti geçici çözüm”

Özkan, meteoroloji tahminlerine göre kasım ayının sıcak geçeceğini ve yağışların düşük olacağını hatırlattı. “Su kesintileri yalnızca birkaç günlüğüne çözüm sağlar. Orta ve uzun vadede yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve deniz suyu arıtma gibi doğa temelli çözümlerle desteklenmiş kapsamlı su yönetimi politikaları uygulanmalı” diye konuştu.

Strateji planları ve altyapı sorunları

Kuraklığın afet boyutunda incelenmesi gerektiğini belirten Özkan, su tasarrufunu teşvik eden kotalama sistemi ve altyapıda kayıp-kaçağın azaltılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’de büyük şehirlerde suda yaklaşık üçte bir oranında kayıp-kaçak bulunduğunu vurgulayan Özkan, “Yeni kaynak arayışından önce altyapıdaki kayıpları önlemek daha düşük maliyetli ve etkili bir çözüm olur” dedi.