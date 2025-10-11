İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı’nda, su yönetimi ve kuraklıkla mücadele stratejileri masaya yatırıldı.

İzmir’de su yönetimi ve kuraklık tartışıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Swiss Otel İzmir’de düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı, su yönetimi ve kuraklıkla mücadele stratejileri başlıklı panelle başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, dünyada bolluk çağının sona erdiğini ve suyun artık kaybolmuş bir sistemin içinde geri kazanılması gereken bir değer olduğunu vurguladı.

Barajlar dolmuyor, yeraltı suları tükeniyor

Başkan Tugay, kentlerin altyapı sorunlarına dikkat çekerek, “Barajlarımız dolmuyor, yeraltı sularımız çekiliyor, tarımsal ve kentsel kullanım çatışıyor” dedi.

Tugay, geri kazanım, toplama-tutma sistemleri ve adil paylaşıma dayalı yeni düzenlerin yerel yönetimlerin merkezine alınması gerektiğini belirtti.

Su politikaları sadece altyapı değil

Suyun 21. yüzyılın en stratejik kaynağı olduğunu söyleyen Tugay, kuraklığın artacağını ve kentlerin dayanıklılığının yeni sistemleri uygulama yeteneğine bağlı olduğunu ifade etti. “Su politikaları yalnızca boru döşemek ya da baraj yapmak değildir. Kentlerin dayanıklılığını yeniden tasarlama meselesidir” dedi.

Türkiye yarı kurak bir ülke

Tugay, Türkiye topraklarının %88’inin ciddi çölleşme riski altında olduğunu, yağışların yüzyıl sonuna kadar %30 azalmasının beklendiğini söyledi. Su yönetimi ve kuraklıkla mücadele için ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin yürütüldüğünü, ancak yeraltı ve yerüstü sularını korumak için daha fazla önlem gerektiğini vurguladı.

Panelde uzman görüşleri paylaşıldı

Prof. Dr. Yusuf Kurucu: Tarımsal sulamada damlama sistemini teşvik etmenin zorunlu olduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan: Radikal kararlar alınması gerektiğini ve alışılmış dünya düzeninin değiştiğini söyledi.

Nuri Göktepe: Su israfının önlenmesi ve yeraltı sularının korunmasının önemini vurguladı.

Panel, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Semahat Özdemir moderatörlüğünde gerçekleştirildi.