İzmir, son yılların en zorlu su krizlerinden birini yaşıyor. Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 8’in altına düşmesi ve Gördes Barajı’ndaki eksi değerler, kent genelinde uzun süreli su kesintilerine neden oldu. Çözüm arayışına giren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz suyunu arıtarak içme suyu elde etmek için çalışmalara başladı.

Kentte su sıkıntısı her geçen gün derinleşirken, Çeşme’de günde 10 saate varan kesintiler, merkez ilçelerde ise 5 saatlik kesintiler uygulanmaya başlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, katıldığı bir televizyon programında, su krizine kalıcı çözüm üretmek amacıyla deniz suyu arıtma projelerinin hayata geçirileceğini açıkladı.

İlk aşamada Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde başlatılacak projeler için ilgili bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Projenin öncüsü olacak Çeşme’de, günlük 50 bin metreküp kapasiteye sahip iki etaplı bir deniz suyu arıtma tesisi kurulması planlanıyor.

Yetkililer, projenin hem kısa vadede su krizini hafifleteceğini hem de uzun vadede İzmir’in su kaynaklarını güvence altına alacağını belirtiyor. Arıtma tesislerinin hayata geçirilmesiyle, yaz aylarında artan nüfus yoğunluğunun yarattığı su talebinin de karşılanması hedefleniyor.