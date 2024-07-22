İzmir'de yaşanan kuraklık ve düşük yağışlar, Tahtalı Barajı dahil olmak üzere şehrin barajlarında ciddi su sıkıntısına neden oluyor. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında yüzde 37,55 olan Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24,65'e düştü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu düşüşün 2008 sonrasının en düşük seviyesi olduğunu belirterek, ekim-kasım aylarında doluluk oranının yüzde 12'lere kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Bu yıl Süper El-Nino'nun Türkiye'ye normalden fazla yağış getirdiğini ancak Ege kıyılarına bu yağışların ulaşmadığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, önümüzdeki dönemde beklenen La-Nina'nın daha sert geçmesi halinde kuraklık riskinin artacağını vurguladı. La-Nina'nın soğuk hava ve kuraklık getirebileceğini belirten Yaşar, İzmir'in uzun vadeli kuraklık dönemlerine hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Yaşar, suyun bilinçli kullanılması gerektiğini ve tarımsal sulama için gri suyun (arıtılmış su) kullanılmasının önemine değindi. Yeraltı sularının stratejik olarak kullanılması gerektiğini belirten Yaşar, İzmir'in suyunun önemli bir kısmının yer altından sağlandığını ve bu nedenle sürdürülebilir bir su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, deniz suyunun arıtma yöntemleriyle kullanılmasına dair çalışmalar yapılması gerektiğini de ekledi.

İZSU verilerine göre, İzmir'deki bazı barajlarda doluluk oranlarının geçtiğimiz yıla göre düşüş gösterdiği belirtildi. Balçova Barajı'nda artış görülürken, Gördes, Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında doluluk oranlarının azaldığı ifade edildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir’İn içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü üstlenen Tahtalı Barajı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 37,55’ten yüzde 24,65’e düşmüş durumda.

Diğer barajlarda ise durum şöyle:

Güzelhisar Barajı: Yüzde 77,07

Balçova Barajı: Yüzde 55,33

Ürkmez Barajı: Yüzde 33,20

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 26.07

Gördes Barajı: Yüzde 8,97

İzmir'in su kaynaklarının yönetimi için B ve C planlarının acilen oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, şehrin uzun vadeli su güvenliği için tedbirlerin alınmasını ve alternatif su kaynaklarının keşfedilmesini önemle vurguladı.