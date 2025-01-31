İzmir Büyükşehir Belediyesi, Goethe Institut iş birliğiyle "F.W. Murnau'nun Gizem ve Korkuları" teması altında, Alman dışavurumculuğunun önemli yönetmenlerinden F.W. Murnau'nun üç ikonik filmini izleyicilere sunacak. Gösterimler, 2, 9 ve 16 Şubat tarihlerinde İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 19.00'da başlayacak ve ücretsiz olacak.

2 Şubat 2025, Pazar – Geceye Yolculuk: Hırslı bir doktor olan Dr. Eigil Börne'nin, nişanlısı Hélène ile olan ilişkisini sorgulayıp, dansçı Lily ile yaşadığı tutkulu aşkı konu alan bu film, insan doğasının karmaşıklığını gözler önüne seriyor.

9 Şubat 2025, Pazar – Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi: Sinema tarihinin en etkileyici vampir filmlerinden biri olarak kabul edilen bu yapım, genç bir adamın Transilvanya'da Kont Orlok ile yaşadığı ürpertici deneyimleri anlatıyor.