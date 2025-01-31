İzmir Büyükşehir Belediyesi, Goethe Institut iş birliğiyle "F.W. Murnau'nun Gizem ve Korkuları" teması altında, Alman dışavurumculuğunun önemli yönetmenlerinden F.W. Murnau'nun üç ikonik filmini izleyicilere sunacak. Gösterimler, 2, 9 ve 16 Şubat tarihlerinde İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 19.00'da başlayacak ve ücretsiz olacak.
Program detayları
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2 Şubat 2025, Pazar – Geceye Yolculuk: Hırslı bir doktor olan Dr. Eigil Börne'nin, nişanlısı Hélène ile olan ilişkisini sorgulayıp, dansçı Lily ile yaşadığı tutkulu aşkı konu alan bu film, insan doğasının karmaşıklığını gözler önüne seriyor.
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9 Şubat 2025, Pazar – Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi: Sinema tarihinin en etkileyici vampir filmlerinden biri olarak kabul edilen bu yapım, genç bir adamın Transilvanya'da Kont Orlok ile yaşadığı ürpertici deneyimleri anlatıyor.
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16 Şubat 2025, Pazar – Faust Bir Alman Halk Hikâyesi: Şeytan Mephisto'nun, yaşlı doktor Faust'u baştan çıkararak ruhunu ele geçirme çabasını ve bunun sonucunda gelişen olayları epik bir dille aktaran bu film, insanın arzuları ve ahlaki değerleri arasındaki çatışmayı ele alıyor.
F.W. Murnau kimdir?
Friedrich Wilhelm Murnau, Alman dışavurumcu sinemanın önde gelen isimlerinden biri olup, sessiz sinema döneminde çektiği filmlerle tanınır. Kariyeri boyunca insan psikolojisi, doğaüstü ve ahlaki ikilemler gibi temaları derinlemesine işlemiştir.