İzmir'de, kasten öldürmeye teşebbüs ve cinayet eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Yurt dışında yaşayan A.Ü.'nün liderliğini üstlendiği örgüte yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

18 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, bu sabah saat 05.30’da başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, kent genelindeki 10 ayrı adrese yapıldı. Operasyonda, kasten öldürme ve cinayet eylemlerine karıştığı belirlenen 18 şüpheliden 16’sı gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan örgüt lideri A.Ü. dahil iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller arasında 1 tabanca, 3 tüfek, 3 şarjör, 14 kartuş, 23 fişek ve 1 kasatura bulunuyor. Operasyonun, suç örgütünün silahlı gücünü ve etkisini kırma amacı taşıdığı ifade edildi.

İş yeri kurşunlama olayının şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Operasyon sırasında, cinayet şüphelisi S.S.'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Ayrıca, İzmir’de örgüt liderlerinin talimatıyla gerçekleştirilen bir iş yeri kurşunlama olayına karışan D.D. isimli şüpheli de yakalandı.