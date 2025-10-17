İzmir Emniyeti’nin 6-12 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı motosikletlere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 94’ü tutuklandı.
Çok sayıda silah, uyuşturucu madde yakalandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 6-12 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlara yönelik kapsamlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.
Operasyonlarda ele geçirilenler
-
19 ruhsatsız tabanca
-
3 pompalı tüfek
-
4 kurusıkı tabanca
-
5 kesici/delici alet
-
617,93 gram narkotik madde
-
3.673 adet sentetik ecza uyuşturucu hap
-
5 çalıntı motosiklet
Operasyon sonrası yapılan işlemler şöyle:
-
Uyuşturucu satmaktan 17 kişi hakkında işlem yapıldı
-
Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan 144 kişi işlem gördü
-
Çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı
Yakalanan şüphelilerden 94’ü, polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.