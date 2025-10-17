İzmir Emniyeti’nin 6-12 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı motosikletlere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 94’ü tutuklandı.

Çok sayıda silah, uyuşturucu madde yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 6-12 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlara yönelik kapsamlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Operasyon sonrası yapılan işlemler şöyle:

  • Uyuşturucu satmaktan 17 kişi hakkında işlem yapıldı

  • Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan 144 kişi işlem gördü

  • Çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı

Yakalanan şüphelilerden 94’ü, polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.