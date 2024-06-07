İzmir, bereketli toprakları ve verimli tarım arazileriyle Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli bir rol oynuyor. Bu yıl sulama sezonunun başlamasıyla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) çalışmalarıyla su, tarıma hayat veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ'nin yatırımlarıyla suyu birinci derecede içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesislerde kullanırken; aynı zamanda hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı ve taşkın kontrolü gibi birçok alanda suyun gücünden faydalanıyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Türkiye'nin su kaynaklarını koruma, yönetme ve geliştirme konusundaki çabalarını vurgulayarak, sulama yatırımlarını hızlandırarak verimli toprakların bereketine bereket katmayı hedeflediklerini belirtti. Balta ayrıca, modern sulama projelerinin tarımda verimliliği artırdığını ve çiftçi gelirlerini artırmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

İzmir'de 27 Mayıs'ta başlayan 2024 sulama sezonunda, 891 bin 170 dekar tarım arazisi sulanacak. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu sulama faaliyetlerinin ülkemiz ekonomisine 6 milyar 683 milyon 775 bin TL katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Balta, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonu dilerken, DSİ olarak ülke tarımına ve insanına hizmet etmek için kararlılıkla çalıştıklarını ve suya erişimi, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve su tasarrufunu önemsediklerini belirtti.