İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 11 Eylül Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sular gün içinde yeniden verilecek.
Su kesintisi hangi ilçeleri kapsıyor?
11 Eylül 2025 Perşembe günü su kesintisi Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karşıyaka, Kınık ve Konak ilçelerinde uygulanacak.
Kesinti saatleri
9 Eylül’den itibaren İzmir’de 2 günde bir uygulanacak su kesintilerinin 23.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
Bölgelere göre kesinti planı
-
1. Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir
-
2. Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe
Vatandaşlar, suların ne zaman geleceği ve kesintiye dair detaylı bilgilere İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.