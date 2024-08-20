2024 yılının dört ardışık Süper Ay'ından ilki olan Süper Mavi Ay, 19 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 04:36'da gökyüzünde en parlak haline ulaştı. Bu nadir gök olayı, hem Süper Ay hem de Mavi Ay'ın birleşiminden oluşuyor ve uzun bir aradan sonra ilk kez gözlemlendi.

İzmir'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren bu görkemli Süper Ay, Kadifekale'nin tarihi siluetiyle birlikte unutulmaz görüntüler oluşturdu. Ayın parlak ve büyük görünümü, İzmirli gökyüzü meraklılarının yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Süper Ay, Dünya'ya en yakın konumuna geldiğinde oluşur ve bu sayede normalden daha büyük ve parlak görünür. Mavi Ay ise aynı takvim ayında gerçekleşen ikinci dolunaydır. Bu iki nadir olayın birleşimiyle ortaya çıkan Süper Mavi Ay, bu yılın en çok beklenen gök olaylarından biri olarak dikkat çekti.