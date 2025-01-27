İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştay, sürdürülebilir eğitim ortamları ve çevresel farkındalık gibi temel konuları ele alıyor. Etkinlik, üç gün boyunca akademisyenler, eğitmenler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

"Her şey birbiri ile ilişkili"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, açılış konuşmasında sürdürülebilirliğin bütüncül bir değerlendirme gerektirdiğini vurguladı. Yıldır, “Bugün herhangi bir soruna bulduğumuz çözüm, aslında belli bir gelecek sonrasında bizim artık yeni, önemli sorunumuz haline geliyor. Risk toplumu yaklaşımı, sürdürülebilirlik kavramının içeriğini anlamamızı sağlayan bir yaklaşım. Bulduğunuz çözümlere çok dikkat etmek zorundasınız. Örneğin tarımda verimi artırmak için böceklere karşı kullandığınız herhangi bir ilaç, daha sonra yeni sorununuz oluyor. Çünkü bir sonraki sene, zararlılar çok daha güçlü birtakım takım durumlarla yok edilmek zorunda kalıyor. Mevcut doğayı yok ettiğinizde yeni bir doğa önermeniz lazım. Yeni bir doğa önermediğiniz takdirde mevcut doğaya sahip çıkmanız gerekir” dedi. Sürdürülebilirliği düşünmek için her şeyi bütüncül şekilde değerlendirmek gerektiğini kaydeden Yıldır, “Her şey birbiri ile ilişkili. Bütüncül değerlendirme, bütüncül bakış lazım. Çağımız insanın eleştirel düşünebilme, problem çözme, iletişim, iş birliği, yaratıcılık, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı ve esnek düşünebilme becerilerine sahip olması lazım. Bunlar nasıl kazanılacak, devamlılığı nasıl sağlanacak, nasıl güncellenecek, bence tek bir yolu var; her yönüyle süregiden bir eğitim anlayışı. Hepimizin bu konuda yolu açık olsun” dedi.

İZELMAN AŞ’den eğitimde yenilikçi yaklaşımlar

İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, Türkiye’nin en ekonomik çocuk etkinlik merkezlerini İzmir geneline yayma hedefinde olduklarını belirtti. Gürsel, “Çocuk etkinlik merkezleri ile hayatı öğrenen, öğrendiğini uygulayan çocuklar yetiştirme hedefimizi tüm İzmir sathına yaymak istiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği belki de Türkiye’nin en ekonomik çocuk etkinlik merkezleri, hem artan sayısı ile daha ulaşılabilir hem de gelişen niteliği ile hepimizin gurur kaynağı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin peşinden koşmaya, başta nitelikli eğitim olmak üzere tüm hedeflerimizi, kurumumuzun her noktasında uygulamaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ şiarıyla eğitimdeki tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor, ülkemiz için parlak nesiller yetiştirirken dünyayla rekabet edebilen, hatta dünyaya öncü olabilecek bireyleri İzmir’in yuvalarından çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için yenilikçi öğrenme modelleri

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz, çocukların bireysel yeteneklerini geliştirmeye odaklandıklarını belirtti. Bayraklı’da açılan iki yeni merkezle toplam sayının 20’ye ulaştığını ifade eden Kaygusuz, proje tabanlı öğrenme modeliyle çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklediklerini söyledi. Çalıştayda, Yuvamız İzmir Çocuk Korosu’nun sürdürülebilirlik temalı şarkıları ve dans performansları büyük ilgi gördü. Çocukların doğa temalı kostümleri ve mesajları, çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım oldu.

Çalıştayın ikinci gününde, eğitim politikalarının geliştirilmesine odaklanılacak. Üçüncü gün ise eğitmenlerin kapasitelerini artırmaya yönelik atölyeler düzenlenerek bir politika belgesi hazırlanması planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalıştay ile kent genelinde sürdürülebilir eğitim anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.