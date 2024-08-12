İzmir’in Balçova ilçesinde bir vincin devrilmesi sonucu sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayda vinç, otoyol kenarındaki bariyerleri aşarak viyadüğün ayaklarına çarptı.

Kazanın detayları

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Fahrettin Altay çıkışında, 35 09 024 plakalı bir vinç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Olay anında vinç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yolun yanında bulunan Balçova Viyadüğü’nün ayaklarına çarptı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu vinçin sürücüsü yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralı sürücüyü ambulansa taşıdı. Yaralı, yakınlardaki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.