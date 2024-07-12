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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahraman'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza da, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakip Kahraman (49) idaresindeki elektrikli motosiklet, Türkmen Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.A. ( 61) yönetimindeki 35 Z 1605 plakalı süt kamyonu çarpıştı.

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