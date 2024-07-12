İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonuyla elektrikli motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Sakip Kahraman (49) idaresindeki elektrikli motosiklet, Türkmen Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.A. ( 61) yönetimindeki 35 Z 1605 plakalı süt kamyonu çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahraman'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: aa