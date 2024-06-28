Geçtiğimiz yıl hazırlanan bütçe tasarısında suya yüzde 50 oranında zam yapılması öngörülmüştü. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu oranı aşağı çekmeyi planlıyor. Zam oranının bugün netleşmesi bekleniyor.

Geçmiş zamlar ve indirimler

Başkan Tugay, göreve geldikten sonra 0-4 metreküp su fiyatlarında yüzde 25 oranında indirime gitmişti. Buna ek olarak, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz Ocak ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapmıştı. Bu zam ile birlikte, konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükselmişti.

Yeni zam oranı bekleniyor

Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte, İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 liraya, 11-20 metreküp suyu 43,27 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liraya kullanmaya başlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetimi, Temmuz ayında suya yüzde 50 oranında zam yapmayı öngörmüştü ve bu durum bütçe hesaplamalarına da yansımıştı.

Başkan Tugay'ın müdahale etti

Ancak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yüzde 50 olarak öngörülen su zammını aşağı çekeceği belirtildi. Bu karar, vatandaşların tepkilerini azaltmayı ve su maliyetlerini daha makul seviyelerde tutmayı amaçlıyor. Yeni zam oranı bugün belli olacak.