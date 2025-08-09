İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen İZBETON soruşturması kapsamında tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı veren İzmir 17. ve 28. Asliye Ceza Mahkemesi hakimlerinin görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından gece yarısı alınan kararlarla değiştirildi. Benzer bir değişiklik daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraatini isteyen hakimin görev yerinin değiştirilmesiyle gündeme gelmişti.

Soruşturma sürecinde, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 60 kişi tutuklanmıştı. Ancak devam eden süreçte, 17. ve 28. Asliye Ceza Mahkemeleri bu tutuklulardan 30 kişi için tahliye kararı vermişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON davasında tahliye kararı veren hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesi, Soyer’in avukatı Murat Aydın tarafından “cezalandırma kararı” olarak yorumlandı. Aydın, gazeteci Gülseven Özkan’a yaptığı açıklamada, “HSK’nın gece yarısı çıkardığı kararnameyle tahliye kararı veren hakimler başka mahkemelere gönderildi. Ayrıca, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi ikiye bölünerek yeni bir başkan ve heyet atandı. Artık hangi davaya hangi heyetin bakacağına mahkeme başkanları ve komisyon başkanı birlikte karar verecek” ifadelerini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan bu yeni atamalar, İzmir’de devam eden belediye soruşturmalarında yargı süreçlerine müdahale olarak değerlendiriliyor. Gelişmeler, kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.