İzmirlinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin önceki yıllara oranla yüzde 26’ya düşmesi kaygı yarattı. Barajlar iklim şartlarının da etkisiyle alarm vermeye başlarken İzmir’de içme suyu sorununun nasıl çözüleceği merak konusu oldu.

300 milyon nüfusa içme suyu sağlayacak Çamlı Barajı, Efemçukuru’ndaki altın madeni ocağı nedeniyle yapılması halk sağlığı uzmanlarına göre risk teşkil ediyor. Manisa’daki Gördes Barajı’ndan ise Devlet Su İşlerinin (DSİ) taahhüt ettiği su İzmir’e gelmiyor. Son yıllarda yoğun göç alan İzmir'in günden güne artan su sorunu nasıl çözülecek?

İzmir’e gelmeyen suyun bedeli

İzmir’de kuraklığa bağlı olarak mevcut barajlar alarm veriyor. Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi geçen hafta yüzde 26,4’e düştüğü için İzmir Su ve Kanalizayon İdaresi (İZSU), halka tasarruf çağrısı yaptı. İzmir’in içme suyu ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi, DSİ’nin Manisa’daki Gördes Barajı’ndan taahhüt ettiği suyu İzmir’e verememesi şehirde içme suyu konusundaki kaygıları artırdı.

İZSU ile DSİ arasında 2020’de Gördes Barajı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesine (İzBB) devri için bir protokol imzalandı. Ancak 2015’te suyu boşaltılıp 20,8 milyon maliyetle onarılmasına rağmen Gördes Barajı’nın doluluk oranı bugün hâlâ yüzde 10 civarında.

Hizmete girdiğinden beri doluluk seviyesi yüzde 10’u bulmayan Gördes Barajı’ndan su gelmemesine karşılık İzBB her yıl DSİ’ye milyonlarca lira ödüyor.

İzBB kaynaklarına göre 2011-2021 yılları arasında yıllara göre belirlenen su tarifeleri üzerinden hesapladığından İZSU'nun, DSİ'nin protokollere göre veremediği sudan uğradığı gelir kaybı 1 milyar 732 milyon 980 bin 323 lira 25 kuruşu buldu.

Ayrıca Bornova Kavaklıdere’de Gördes’ten gelecek suyu arıtıp içme suyu kalitesine getirmek için 47.3 milyon liraya kurulan arıtma tesisi ise DSİ'nin taahhüt ettiği su gelmediği için atıl duruma düştü.

İzBB’nin iştiraki İZSU ise suyun metreküpüne yılın ikinci yarısında (temmuz) uygulanmak üzere yüzde 45 zam yapması halkta tepkiye yol açtı.

Altın madeni faaliyete devam ederken baraj yapılabilir mi?

İzmir’de içme suyu için tehlike çanları çalarken su kaynaklarını artıracak çözümler aranıyor. 300 bin nüfusun su ihtiyacını karşılaması beklenen Çamlı Barajı, bu çözümlerden biri olarak değerlendiriliyor. Nisan ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çamlı Barajı’nın “nihai ÇED” (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu yayımladı.

İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı ile yapılması planlanan Çamlı Barajı’nın koruma alanında Tüprag Metal Madencilik şirketine ait altın madeni ocağı işletiliyor.

Mahkemelik olan maden işletmesinin bulunduğu bölgeden önceki yıllarda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden bilirkişilerin aldığı örneklerde arsenik, kadmiyum, bakır, kurşun, mangan, nikel, selenyum, kükürt, çinko elementlerinin dünya kabuk ortalaması seviyesini aştığını tespit edildi. Halk sağlığı uzmanlarına göre maden kapatılmadan barajın yapılması büyük bir risk teşkil ediyor.

İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği (EGEÇEP), Çevre Mühendisleri Odası ile diğer kişi ve kurumların altın madenine karşı açtığı davalar hâlâ sürüyor.

Çamlı Barajı’nın ilk ÇED sürecinin başlatılmasından 16 yıl sonra “nihai ÇED” raporunu duyurmuş olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, barajla ilgili son ÇED raporunu ise henüz onaylamadı.

Tahtalı Barajı'ndaki son durum

Diğer illerden göç almaya devam eden İzmir'in su sorunu iklim şartlarının da etkisiyle artarken su ihtiyacının karşılanması için nasıl bir çözüm bulunacağı henüz bilinmiyor.

Peki geçen hafta su seviyesi yüzde 26’ya kadar düşen Tahtalı Barajı’nda son durum ne?

İZSU’dan alınan bilgiye göre barajların doluluk oranı şöyle:

Tahtalı Barajı: Yüzde 25,82

Gördes Barajı: 9,06

Balçova Barajı: 59,88

Ürkmez Barajı: 34,06

Güzelhisar Barajı: 78,53

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: 28,62