İzmir'de Takep Projesinin Ilk Hasadı Başladı

İzmir Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projelerinden TAKEP kapsamında ekimi yapılan sorgum-sudan otunun ilk hasadı, üretici Şükrü Yörük’ün tarlasında yapıldı. Ödemiş ilçesindeki etkinliğe İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve diğer ilçe müdürleri, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Yüksek verimli yem bitkisi

İl Müdürü Mustafa Şahin, hasatta yaptığı konuşmada, "Sorgum-sudan otu, yüksek besin değeri ve verimliliği ile hayvancılıkta önemli bir yem bitkisidir. Bu proje sayesinde, süt sığırlarının beslenmesinde kullanılan bu değerli yem bitkisi, süt verimini artırarak çiftçilere büyük fayda sağlayacaktır" dedi. Şahin, projenin mera alanlarını korumak, kaliteli kaba yem üretmek ve tarım arazilerini etkin kullanmayı hedeflediğini vurguladı. Su ihtiyacı az olan bitkilerle hayvansal üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçladıklarını da ekledi.

Tohum dağıtımı ve ekimi

TAKEP kapsamında, İzmir’e bağlı 10 ilçede 216 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli olarak 13,270 kg sorgum-sudan otu melezi tohumu dağıtıldı. Ödemiş ilçesinde ise 40 üreticiye 3,900 kg tohum verildi. Tohumlar, Mayıs ayının ilk haftasında dekar başına 3,5 kg olacak şekilde ekildi.

Projenin amaçları ve beklenen faydalar

TAKEP, mera alanlarının korunması, kaliteli kaba yem üretimi ve tarım arazilerinin etkin kullanımı gibi önemli hedeflere sahip. Su ihtiyacı az olan bitkilerin yetiştirilmesiyle hayvansal üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Ayrıca, münavebeli otlatma sistemi benimsenerek yem bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve çayır-mera alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak. Proje, mera alanlarından daha iyi faydalanarak hayvancılığın gelişmesine ve üreticilerin ekonomik seviyelerinin yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyor. 2024 yılı için projede 11 ton/dekar yaş ot alınması hedefleniyor.

Gelecek planları

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKEP kapsamında elde edilen olumlu sonuçların ardından, benzer projeleri diğer ilçelerde de hayata geçirmeyi planlıyor. İl Müdürü Mustafa Şahin, "Projelerimiz, üreticilerimizin ekonomik olarak güçlenmesine ve yerel hayvancılığın sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Üreticilerimize her zaman destek olmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Bu proje ile birlikte, İzmir’deki hayvancılık faaliyetlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve yerel üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.