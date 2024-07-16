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Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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