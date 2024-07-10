İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, UKOME’nin onayladığı tarifeyi geri çekmesinin ardından yeni zamlı tarifeyi duyurdu. 12 Haziran 2024 tarihindeki UKOME genel kurulunun ardından gelen zamlarla birlikte, açılış ve indi-bindi ücretleri artırılacak.

UKOME'den yeni zam kararı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 4 Temmuz'da düzenlediği kurul toplantısı üzerine, UKOME’nin ilgili komisyonundan geçen yeni tarife ile taksi ücretlerine yeni zam geliyor. Akaryakıt ve ÖTV oranlarındaki artışların ardından düzenlenen yeni tarife ile açılış ücreti 30 liraya, kilometre başı ücret 30 liraya ve en kısa mesafe ücreti 90 liraya çıkarılacağı bildirildi. Bu tarifenin, Cuma günü yapılacak UKOME genel kurulunda İzmir Büyükşehir Belediye Baikanı Cemil Tugay'ın onayı üzerine yürürlüğe gireceği onaylandı.

Yeni tarifenin detayları

12 Haziran 2024’te alınan kararla taksimetre açılış ücreti 20 liraya, kilometre başı ücret 27 liraya, en kısa mesafe ücreti ise 80 liraya yükseltilmişti. Ancak, bu tarife geri çekilerek yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni tarife ile birlikte:

Açılış ücreti: 20 liradan 30 liraya

Kilometre başı ücret: 27 liradan 30 liraya

İndi-bindi ücreti: 80 liradan 90 liraya yükseltiliyor.

Taksimetre ayarları ve uygulama

UKOME’nin yeni tarifeyi onaylaması halinde, taksimetre ayarlarının uzaktan erişimle yapılacağı öğrenildi. Genel kurul toplantısında %99 oranında onaylanacağı beklenen bu uygulama, 12 Haziran cuma günü netlik kazanacağı açıklandı. Kurul toplantısı sonucuna göre salı gününden itibaren ayarlanan taksimetreler, yeni tarifeye göre güncellenecek ve taksicilerin bu yeni tarifeye üzerinden yolcu taşımaya başlayacağı bildirildi.