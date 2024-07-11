İzmir'de taksi ücretlerine bir ay içinde ikinci bir zam yapıldı. Son düzenlemeyle birlikte indi-bindi ücreti 80 TL'den 90 TL'ye çıktı.

İzmir'de taksi ücretlerine 1 ay önce yapılan artışın ardından yeni bir zam daha geldi. UKOME'nin kararıyla indi-bindi ücreti 80 TL'den 90 TL'ye yükseltildi. İlk açılış ücreti 20 TL olarak belirlenirken, taksilerin kilometre başına ücreti de 30 TL olarak güncellendi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, fiyat artışının nedenlerini açıkladı. Anık, önceki tarifeye 1 ay önce zam yapıldığını ancak sonrasında akaryakıt fiyatlarına ek bir zam geldiğini belirterek, bu sebeple yeniden bir tarife revizesi talep ettiklerini ve UKOME'den geçen yeni tarifenin uygulamaya konulduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, taksi ücretlerindeki bu son düzenlemeyi onaylayarak uygulamaya koyduğu belirtildi.