Açılış ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, kilometre ücreti 36 TL’den 43 TL’ye yükseldi

İzmir’de taksi ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu tarafından oybirliği ile kabul edilen yeni tarife, taksi kullanıcılarının cebini yakacak gibi görünüyor.

Yeni tarife kapsamında:

Açılış ücreti: 25 TL → 30 TL

Kilometre ücreti: 36 TL → 43 TL

2.8 km altı indi-bindi ücreti: 120 TL → 150 TL

Taksilerin yanı sıra VIP taksilerde de zam yapıldı:

Açılış ücreti 50 TL’den 60 TL’ye

Kilometre ücreti 60 TL’den 70 TL’ye

İndi-bindi ücreti 180 TL’den 225 TL’ye yükseldi

Yeni tarifeler, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (İESOB) 23 Temmuz 2025 tarihli yazısı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na sunulan teklif ile belirlendi. İzmir Metropol Alanı’nda hizmet veren “T” plaka taksiler başta olmak üzere, kentin farklı ilçelerinde faaliyet gösteren taksiler için uygulanacak.

Yeni tarife, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanacak ve meclisten geçmesinin ardından İzmir Valiliği onayı ile yürürlüğe girecek. Yetkililer, zamlı tarifeyle birlikte taksi hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.